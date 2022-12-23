Овечкин накричал на судью во время матча с «Оттавой». Рефери ответил россиянину

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сорвался на судью во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Форвард был не согласен с решениями арбитра и накричал на него, сообщает Washington Hockey Now.

Когда Овечкин вернулся на скамейку, судья подъехал к нему и сказал: «Мой отец не кричит так на меня».

«Всё в порядке. Это игра. Это просто игра», — ответил Овечкин, деловито кивая и перебросив полотенце через плечо после того, как судья уехал.

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Кадр из трансляции

Напомним, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.

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