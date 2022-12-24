Нападающий «Миннесоты» Шоу дисквалифицирован на две игры за удар Свечникова в колено

Нападающий «Миннесоты» Мэйсон Шоу дисквалифицирован на две игры за грубый приём против российского форварда «Сан-Хосе Шаркс» Евгения Свечникова. Об этом сообщил официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Эпизод произошёл в матче «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесоты Уайлд», который состоялся 23 декабря в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр». Хозяева выиграли со счётом 5:2.
В середине второго периода Шоу провёл грубый силовой приём против Свечникова. Форвард «Миннесоты» атаковал россиянина, который находился без шайбы, подняв ногу и въехав коленом в область колена Свечникова. Россиянин покинул площадку. Шоу получил удаление до конца матча, а хозяева забросили две шайбы за время большинства.
В текущем сезоне на счету Свечникова 27 матчей за «Сан-Хосе», в которых россиянин набрал 7 (3+4) очков.
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