Видео: 801-й гол Овечкина в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый перерыв, «Вашингтон» впереди после первого периода со счётом 1:0.



Счёт в матче открыл российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забил свой 801-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Овечкин догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.

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Капитан «Вашингтона» отличился на 19-й минуте встречи с передачи канадского нападающего Дилана Строума. Строум вошёл в зону и сделал скидку Овечкину, который продвинулся вперёд и с кистей бросил низом — шайба пролетела между щитков чешского голкипера «Виннипег Джетс» Давида Риттиха.