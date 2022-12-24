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Видео: 801-й гол Овечкина в НХЛ

Видео: 801-й гол Овечкина в НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс». На момент написания новости в матче идёт первый перерыв, «Вашингтон» впереди после первого периода со счётом 1:0.

Счёт в матче открыл российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забил свой 801-й гол в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю Овечкин догнал легендарного канадского хоккеиста Горди Хоу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Капитан «Вашингтона» отличился на 19-й минуте встречи с передачи канадского нападающего Дилана Строума. Строум вошёл в зону и сделал скидку Овечкину, который продвинулся вперёд и с кистей бросил низом — шайба пролетела между щитков чешского голкипера «Виннипег Джетс» Давида Риттиха.

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