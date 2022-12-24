Гол и ассист Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Филадельфию»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Йеспер Фаст (дубль), Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми. Российский форвард Андрей Свечников в этом матче отметился голом и результативной передачей. В составе «Флайерз» отличились Трэвис Санхайм, Тони Деанджело, Ник Силер, Скотт Лотон и Трэвис Конечны. Российский защитник команды Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «+1».
Таким образом, в активе «Харрикейнз» уже шесть побед подряд. «Филадельфия», напротив, потерпела уже шестое поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Фаст (Мартинук, Стаал) – 03:57 (5x5) 1:1 Санхайм (Фрост, Деанджело) – 11:03 (5x5) 2:1 Ноэсен (Нечас, Свечников) – 14:32 (5x4) 3:1 Фаст (Мартинук, Стаал) – 19:05 (5x5) 3:2 Деанджело (Фараби) – 21:01 (5x5) 4:2 Свечников (Нечас, Штястны) – 25:57 (5x5) 5:2 Мартинук (Песке, Стаал) – 27:58 (5x5) 6:2 Котканиеми (Терявяйнен, Песке) – 37:52 (5x4) 6:3 Силер (Ристолайнен, Кейтс) – 46:59 (5x5) 6:4 Лотон (Конечны) – 47:41 (4x5) 6:5 Конечны (Лотон, Йорк) – 52:24 (4x5)
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