Гол и ассист Андрея Свечникова помог «Каролине» одолеть «Филадельфию»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:5.



В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Йеспер Фаст (дубль), Мартин Нечас, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми. Российский форвард Андрей Свечников в этом матче отметился голом и результативной передачей. В составе «Флайерз» отличились Трэвис Санхайм, Тони Деанджело, Ник Силер, Скотт Лотон и Трэвис Конечны. Российский защитник команды Иван Проворов закончил матч с показателем полезности «+1».



Таким образом, в активе «Харрикейнз» уже шесть побед подряд. «Филадельфия», напротив, потерпела уже шестое поражение подряд.