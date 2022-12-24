Овечкин опередил Даниэля Седин по результативным передачам за карьеру в НХЛ
Поделиться
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Всего у Александра стало 649 результативных передач в заокеанской карьере. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 69-е место в истории, опередив шведского нападающего «Ванкувера» Даниэля Седин, у которого 648 передач за карьеру.
Напомним, в прошедшей игре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ и вышел на второе место в истории снайперов лиги, опередив легендарного Горди Хоу.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
09:03
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:18
-
07:56
-
07:44
-
07:41
-
07:25
-
07:20
-
07:13
-
07:05
-
06:54
-
06:53
-
06:45
-
06:41
-
06:38
-
06:31
-
06:31
-
06:28
-
06:22
-
06:21
-
06:18
-
06:10
-
06:08
-
06:04
-
06:02
-
05:55
-
05:46
-
05:44
-
05:40
-
05:26
-
05:21
-
04:52
-
04:42
Партнерский контент