Овечкин опередил Даниэля Седин по результативным передачам за карьеру в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Всего у Александра стало 649 результативных передач в заокеанской карьере. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 69-е место в истории, опередив шведского нападающего «Ванкувера» Даниэля Седин, у которого 648 передач за карьеру.

Напомним, в прошедшей игре Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в НХЛ и вышел на второе место в истории снайперов лиги, опередив легендарного Горди Хоу.