Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 5:4.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также на счету Владимира реализованный бросок в послематчевых буллитах. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич также отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. «Вегасу» удалось спасти матч за полторы минуты до конца третьего периода, когда Чандлер Стивенсон сравнял счёт при игре «шесть на четыре». Победный буллит на счету форварда «Вегаса» Марка Стоуна.