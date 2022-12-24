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Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»

Шайбы Бучневича и Тарасенко не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Вегасом»
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Сент-Луис Блюз». Победу в матче по буллитам одержали хозяева со счётом 5:4.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также на счету Владимира реализованный бросок в послематчевых буллитах. Российский форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич также отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. «Вегасу» удалось спасти матч за полторы минуты до конца третьего периода, когда Чандлер Стивенсон сравнял счёт при игре «шесть на четыре». Победный буллит на счету форварда «Вегаса» Марка Стоуна.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 4
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Пьетранджело (Стивенсон, Амадио) – 05:22 (5x5)   1:1 Бучневич (Томас, Тарасенко) – 20:40 (5x5)   2:1 Стоун (Амадио, Стивенсон) – 24:29 (5x5)   2:2 Тарасенко (Бучневич, Крюг) – 26:17 (5x4)   2:3 Фолк (Тарасенко, Крюг) – 28:17 (5x5)   3:3 Амадио (Стоун, Стивенсон) – 38:34 (5x5)   3:4 Аччари (Саад, Шенн) – 50:45 (5x5)   4:4 Стивенсон (Пьетранджело, Карлссон) – 58:24 (6x4)   5:4 Стоун – 65:00 (ПБ)
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