Широков возмутился, что болельщики «Барыса» не вставали с мест во время гимна России

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата КХЛ между «Барысом» и «Автомобилистом». На данный момент идёт третий период, счёт в матче 4:3 в пользу «Барыса».

Во время флеш-интервью после первого периода нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков возмутился, что болельщики казахстанского клуба не вставали со своих мест во время исполнения гимна России. Нападающий не стал отвечать на вопрос корреспондента, выдав эмоциональную речь.

«С детства учат, что, когда гимн страны играет, нужно вставать. Много людей сидели сегодня во время российского гимна. Я думаю, это неприемлемо», — сказал Широков в интервью корреспонденту КХЛ.

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