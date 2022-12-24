Макдэвид — четвёртый в истории НХЛ по скорости достижения 30 голов в сезоне

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (2:5). Для нападающего «нефтяников» этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне.

По скорости достижения 30-го гола в сезоне 25-летний канадец занял четвёртое место в истории НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Для этого ему понадобилось 35 матчей. Первые три места делят Павел Буре (сезон-1999/2000), Марио Лемье (сезон-2000/2001) и Александр Овечкин (сезон-2013/2014). Трём игрокам удалось забросить 30 шайб за 34 матча.

Макдэвид является лучшим бомбардиром НХЛ текущего сезона. На счету канадца 66 (30+36) очков после 35 матчей. В следующем матче «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Калгари Флэймз».