Макдэвид — второй после Овечкина действующий игрок, забивший 30+ голов в 7+ сезонах подряд
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Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Для нападающего «нефтяников» этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне.
Как отмечает журналист Джейсон Грегор на своей странице в «Твиттере», Макдэвид добрался до отметки в 30+ шайб в чемпионате в седьмой раз подряд. Таким образом, канадский форвард стал вторым среди действующих хоккеистов, кому удалось забить не менее 30 голов в семи сезонах подряд. Второй такой игрок — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 15 чемпионатов подряд (с сезона-2005/2006 по сезон-2019/2020).
Отметим, что на счету Макдэвида теперь 66 очков в 35 матчах сезона.
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