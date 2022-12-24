Макдэвид — второй после Овечкина действующий игрок, забивший 30+ голов в 7+ сезонах подряд

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». Для нападающего «нефтяников» этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне.

Как отмечает журналист Джейсон Грегор на своей странице в «Твиттере», Макдэвид добрался до отметки в 30+ шайб в чемпионате в седьмой раз подряд. Таким образом, канадский форвард стал вторым среди действующих хоккеистов, кому удалось забить не менее 30 голов в семи сезонах подряд. Второй такой игрок — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на счету которого 15 чемпионатов подряд (с сезона-2005/2006 по сезон-2019/2020).

Отметим, что на счету Макдэвида теперь 66 очков в 35 матчах сезона.