Бекстрём: в первые несколько лет в Вашингтоне мы много тусовались с Овечкиным, было весело

Шведский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём вспомнил времена, когда они с капитаном «столичных» Александром Овечкиным были молоды и веселились на тусовках.
«В те первые несколько лет мы много тусовались и оба были одиноки. Мы жили рядом и возили друг друга на матчи. Мы были в восторге. Было много весёлых моментов.
Сейчас у нас те же отношения, что и тогда, но теперь в нашей жизни появились дети. Так что у нас есть другие обязанности вне льда, кроме тусовок, ужинов и тому подобного. Но у нас всё те же разговоры, тот же диалог в раздевалке или во время выездов. Думаю, эволюция является неотъемлемой частью жизни. Мы оба рады иметь возможность не только делиться всем этим друг с другом, но и видеть, как другие игроки в составе «Кэпиталз» тоже растут и заводят семьи», — цитирует Бекстрёма официальный сайт НХЛ.
Напомним, Овечкин оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу по голам в истории лиги, забив свою 802-ю шайбу в НХЛ.
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