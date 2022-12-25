«Мы оба были одиноки». Лучший друг Овечкина вспомнил главные моменты игры с Александром

Бекстрём не может играть из-за проблем со здоровьем, но он всё ещё лучший партнёр россиянина. И теперь Никлас радуется за лучшего друга.

Никлас Бекстрём был товарищем по команде Алекса Овечкина, а также очень часто — партнёром по его звену в течение 16 сезонов в «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин обогнал Горди Хоу и занял второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, забив 801-й и 802-й голы в ворота «Виннипег Джетс».

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Бекстрём ассистировал Овечкину более чем в трети шайб — в 278. Только Уэйн Гретцки (364 гола Яри Курри), Брайан Троттье (310 голов Майка Босси) и Хенрик Седин (280 голов Даниэля Седина) ассистировали на большее количество голов для одного товарища по команде в истории НХЛ. И теперь шведский нападающий написал материал, опубликованный на официальном сайте НХЛ, своему давнему другу. Бекстрём рассказал об особой связи с Овечкиным и о том, каково было идти вместе с Овечкиным на пути к рекорду Гретцки в НХЛ (894 гола).

А мы приводим перевод этого трогательного письма.

«На протяжении многих лет было просто сюрреализмом наблюдать за тем, что делал Алекс Овечкин, и мне повезло увидеть это из первого ряда.

Хотя я восстанавливаюсь после операции на бедре, всё ещё внимательно слежу за Алексом и очень рад, что он обогнал Горди Хоу и стал вторым в истории НХЛ, забив свой 802-й гол. Я знаю, что это очень много значит для него, всей его семьи и для «Вашингтона».

Ови заслуживает всяческих похвал. Вот кто он — прирождённый голеадор. Для него так естественно забивать, и он продолжает приумножать свой голевой счёт.

Для нас — ребят, играющих с ним, — это было так: «О, он уже забил 500 голов. Вау. Это идеально». А затем — рекорд за рекордом. Просто невероятно, что он достиг отметки в 800 шайб.

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Впервые я встретил Алекса на драфте НХЛ 2006 года в Ванкувере после того, как «Кэпиталз» выбрали меня под четвёртым номером. Для организации было довольно круто, что он назвал моё имя. Ови тогда плохо говорил по-английски, но и я тоже. Так что это было здорово. Это помогло нам создать связь.

Я увидел Алекса в аэропорту на следующий день, он шёл с «Колдер Трофи», присуждённым новичку года в НХЛ — он выиграл его в те же выходные. Всё в те дни было довольно особенным.

После этого я ещё один сезон отыграл в Швеции, чтобы добиться большего прогресса, а потом переехал в Вашингтон. Ови и вся наша команда здорово помогли мне приспособиться. Понятное дело, он знал о городе немного больше, чем я.

Бекстрём и Овечкин Фото: AP/TASS

Я не играл с ним на старте своего первого сезона. Я выступал с другими парнями. Меня поставили на фланг. Когда Брюс Будро стал тренером в том сезоне, именно тогда мы стали играть в одном звене. С тех времён мы просто продолжали налаживать «химию».

Понятное дело, все говорят об «офисе» Алекса в левом круге вбрасывания, но он может забить совершенно разными способами. Когда он выходит на лёд и наносит свой бросок… я слышал, как вратари говорят, что он такой непредсказуемый. Шайбы после бросков могут лететь куда угодно.

У многих парней есть своя любимая «точка», но я чувствую, что у него есть менталитет снайпера, какого нет ни у кого другого. Он также обладает способностью отдавать голевые передачи.

Даже если другая команда пытается заблокировать шайбу, он знает, как бросить мимо соперников. Что делает его опасным, так это то, что у него есть одна из самых сладких «точек» среди всех, с кем я когда-либо играл, потому что он может бросать под разными углами.

Все моменты, которые я как распасовщик пытаюсь создать, — это моменты, когда ему не нужно бросать из-за того, что есть игроки, которые могут сделать блок. Тем более чем быстрее я смогу передать ему шайбу, когда вратарь не готов, тем больше шансов, что произойдёт что-то хорошее.

Я думаю, что наши способы игры так хорошо сочетаются друг с другом, потому что мы уважаем друг друга. У нас хорошая связь и вне льда. Мы любим говорить о похожих вещах.

Оглядываясь назад, я вспоминаю много матчей в наши первые годы вместе, когда мы проигрывали перед третьим периодом и совершали много камбэков. По сути, мы просто говорили друг другу: «Проснись — и вперёд». А потом, когда шли вперёд, забивали три-четыре гола в последнем периоде. Это ещё одна причина, по которой мы уважаем друг друга. Мы могли подбодрить друг друга. И нам обоим очень повезло, что нас окружает так много замечательных товарищей по команде, которые постоянно помогали нам делать это.

В те первые несколько лет мы много тусовались и оба были одиноки. Мы жили рядом и возили друг друга на матчи. Мы были в восторге. Много весёлых моментов.

Сейчас у нас те же отношения, что и тогда, но теперь в нашей жизни появились дети. Так что у нас есть другие обязанности вне льда, кроме тусовок, ужинов и тому подобного. Но у нас всё те же разговоры, тот же диалог в раздевалке или во время выездов.

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Думаю, эволюция является неотъемлемой частью жизни. Мы оба рады иметь возможность не только делиться этим друг с другом, но и видеть, как другие игроки в составе «Кэпиталз» тоже растут и заводят семьи.

Конечно, наше лучшее воспоминание — это победа в Кубке Стэнли в серии с «Вегас Голден Найтс» в 2018 году. Мы говорили незадолго до этого, а затем, после того как мы выиграли решающий матч, он сказал мне, что собирается вручить мне первому кубок. Вы можете увидеть, как он говорит мне это на видео.

Мы не планировали, что вместе прокатимся с кубком. Я просто посмотрел в его сторону, а он прокатился со мной. На самом деле это было довольно забавно. Мы долго ждали, прошли через взлёты и падения, и, наконец, сделать это было так необычно. От одной мысли об этом у меня мурашки по коже.

С тех пор Алекс не сбавлял оборотов. Ему 37 лет, но ничего не изменилось. Он машина. Это естественно. Его бросок не становится слабее. Он до сих пор физически сильный игрок.

Кажется, я сказал это три или четыре года назад: если и есть кто-то, кто может побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ (894 гола), так это Алекс. Он близок к тому, чтобы забить 50 с лишним голов в этом сезоне. У него есть способность забивать, и он до сих пор это делает, так что это впечатляет.

Было бы удивительно увидеть это. Быть частью этого — нечто невероятное, так что, надеюсь, и я приложил руку к этому».

Будем надеяться, что у лучшего партнёра Овечкина в карьере будет возможность увидеть главный рекорд своего друга из первых рядов.