Бабенко: к сожалению, притирка в «Ак Барсе» заняла больше времени, чем мы думали

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче с «Сочи». Эта встреча станет заключительной в трёхматчевом выездном турне казанской команды. Матч с «Сочи» пройдёт сегодня, 25 декабря, и начнётся в 17:00 мск.
«Последняя победа придала позитивных эмоций команде? Да, мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается. В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвёртый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно – у нас что-то получается, установка будет на это.
При подготовке делали ли акцент на изменениях в составе «Сочи»? В любом случае мы готовимся к любому сопернику, разбираем его сильные стороны. Самое главное – закончить выездную серию на положительной ноте.
У нас много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали. Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведём их до автоматизма, то нам будет гораздо проще», — цитирует Бабенко пресс-служба «Ак Барса».
После 42 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что руководство казанского клуба определится с кандидатурой главного тренера команды после выездной серии.
- 25 декабря 2022
-
14:00
-
13:31
-
12:56
-
12:30
-
12:02
-
11:25
-
10:45
-
10:17
-
09:34
-
08:56
-
08:18
-
08:00
-
02:56
-
01:40
- 24 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:26
-
23:18
-
23:04
-
23:00
-
22:40
-
22:21
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:23
-
21:19
-
21:14
-
21:04
-
21:00
-
20:54
-
20:33
-
20:30
-
20:26
-
20:18