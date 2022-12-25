Бабенко: к сожалению, притирка в «Ак Барсе» заняла больше времени, чем мы думали

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко высказался о предстоящем матче с «Сочи». Эта встреча станет заключительной в трёхматчевом выездном турне казанской команды. Матч с «Сочи» пройдёт сегодня, 25 декабря, и начнётся в 17:00 мск.

«Последняя победа придала позитивных эмоций команде? Да, мы и раньше говорили, что после побед команда быстрее восстанавливается. В Балашихе было затрачено много сил, сегодня у нас четвёртый матч через день, будем стараться сыграть правильно. Когда играем правильно – у нас что-то получается, установка будет на это.



При подготовке делали ли акцент на изменениях в составе «Сочи»? В любом случае мы готовимся к любому сопернику, разбираем его сильные стороны. Самое главное – закончить выездную серию на положительной ноте.

У нас много новых ребят, тренерский штаб, идёт притирка. К сожалению, она заняла больше времени, чем мы думали. Но мы видим, что некоторые вещи уже получаются, в некоторых прослеживается положительная тенденция. Когда мы доведём их до автоматизма, то нам будет гораздо проще», — цитирует Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

После 42 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что руководство казанского клуба определится с кандидатурой главного тренера команды после выездной серии.