Генменеджер «Ак Барса»: увольнение Знарка стало неожиданностью, где-то нам не повезло

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что увольнение бывшего главного тренера казанского клуба Олега Знарка стало неожиданностью для всех, а также опроверг слухи о существовании отдельных «кланов» хоккеистов в команде.

«Это было неожиданное решение для всех, и, как мы говорим, он ушёл на хорошей ноте, выиграв («Ак Барс» обыграл «Локомотив» (3:2). — Прим. «Чемпионата»). Получилось так, как получилось. Что касается причин, то где-то нам не везло, и я считаю, что это не только его ошибка, а наша общая: и игроков, и менеджмента. Где-то каждый недоработал.

Мы считаем, что пригласить Знарка было правильным решением. Немного не получилось в плане везения, каких-то вещей, потом приняли такое решение. Что касается разговоров про кланы, вы же видите, как общаются Вадим Шипачёв, Александр Радулов, играют в одном звене, общаются на льду. Думаю, это просто придуманная история.

Когда объявим нового главного тренера? Мы сразу сказали, что Юрий [Бабенко] станет исполняющим обязанности на месяц, конкретного решения по главному тренеру ещё нет. В конце месяца, возможно, какое-то понимание будет. Не исключаем определённых вещей, которые, возможно, будут, но это всё будет после нынешней поездки команды», — цитирует Валиуллина ТАСС.

В последнее время в СМИ активно распространяется информация, согласно которой новым главным тренером казанского клуба станет Зинэтулла Билялетдинов. Под руководством Знарка «Ак Барс» в 36 матчах одержал 10 побед в основное время, пять — в овертайме и ещё одну — в серии буллитов.