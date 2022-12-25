Хафизуллин: «Сочи» — молодая и быстрая команда, просто с ними в любом случае не будет

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин высказался о предстоящем матче с «Сочи». Эта встреча станет заключительной в трёхматчевом выездном турне казанской команды. Матч с «Сочи» пройдёт сегодня, 25 декабря, и начнётся в 17:00 мск.



«Последняя победа эмоционально взбодрила команду? Да, хорошо, что вытащили тот матч, но могли не доводить до такого. Мы пропустили совершенно необязательные голы. Нужно учесть эти ошибки, не повторять их в дальнейшем. В матче с «Витязем» нам очень помогло большинство. А в целом нам ещё нужно улучшать свою игру во всех компонентах: в средней зоне, в собственной зоне, увеличивать плотность.

Как настраиваться на команды, которые располагаются внизу турнирной таблицы? Настраиваться на соперника — задача каждого игрока. Думаю, к сегодняшнему матчу все подойдут с полной серьёзностью. А так, у них молодая и быстрая команда, просто в любом случае не будет», — цитирует защитника пресс-служба казанского клуба.

После 42 матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ казанский клуб занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.