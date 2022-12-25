Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК Сочи — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» во втором матче за клуб

Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» во втором матче за клуб
Комментарии

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 2:2.

На 14-й минуте второго периода новичок южан Матвей Мичков забросил свою первую шайбу за новый клуб. 18-летний нападающий забил гол в большинстве, бросив кистевым броском в дальнюю девятку ворот казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Сегодняшняя встреча — вторая для Мичкова за «Сочи». Хоккеист перешёл в стан южан на правах аренды из СКА 20 декабря 2022 года. За армейцев в Континентальной хоккейной лиге Матвей провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился.

Новость по теме
Матвей Мичков прокомментировал свой переход в ХК «Сочи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022