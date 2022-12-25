Матвей Мичков забросил первую шайбу за «Сочи» во втором матче за клуб

В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Идёт второй период, счёт 2:2.

На 14-й минуте второго периода новичок южан Матвей Мичков забросил свою первую шайбу за новый клуб. 18-летний нападающий забил гол в большинстве, бросив кистевым броском в дальнюю девятку ворот казанцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Сегодняшняя встреча — вторая для Мичкова за «Сочи». Хоккеист перешёл в стан южан на правах аренды из СКА 20 декабря 2022 года. За армейцев в Континентальной хоккейной лиге Матвей провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился.