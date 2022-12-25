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ХК Сочи — Ак Барс. Прямая трансляция
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16:50 Мск
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Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи»

Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи»
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В эти минуты проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» принимает на своём льду казанский «Ак Барс». Идёт третий период, счёт 2:2.

На 14-й минуте второго периода новичок южан Матвей Мичков забросил свою первую шайбу за новый клуб. Таким образом, Мичков стал самым молодым автором гола в истории «Сочи», сообщает пресс-служба КХЛ. Матвей отличился в возрасте 18 лет и 16 дней.

Предыдущее достижение принадлежало Степану Старкову, который забил в возрасте 19 лет и 95 дней.

Сегодняшняя встреча — вторая для Мичкова за «Сочи». Хоккеист перешёл в стан южан на правах аренды из СКА 20 декабря 2022 года. За армейцев в КХЛ Матвей провёл три матча, в которых результативными действиями не отметился.

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