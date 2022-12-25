Шведская хоккеистка: в России нас заставляли пить водку с директором клуба
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Шведская хоккеистка Ким Мартин Хассон, выступавшая на позиции вратаря, рассказала об опыте выступления за российский клуб «Торнадо» в сезоне-2011/2012.
«Жить в России было необычно. Это был хороший год с хоккейной точки зрения, но во многих смыслах это был целый новый мир.
Нас заставляли пить водку с директором клуба. Алкоголя было много, и отказываться от него считалось оскорблением. Иногда я пила, а иногда просто притворялась и тайно выливала.
Как часто русские пили водку? Всё время, когда мы побеждали. Пили с директором клуба или со спонсорами. Но я также скажу, что простые русские, с которыми я познакомилась, были очень добрыми и милыми», — приводит слова Хассон Expressen.
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