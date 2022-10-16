«В каждой комнате были тараканы». Финский функционер — об увиденном в Твери в 1990-е

Финский функционер Йоран Стубб вспомнил, как в 1990-е годы гастролировал по юношеским турнирам в России. Турнир четырёх стран в Твери запомнился ему особенно. Стубб отметил, что уровень сервиса в российском городе был на очень низком уровне. 87-летний финн в течение 40 лет возглавлял скаутский отдел по поиску талантов НХЛ в Европе.

«Это был закрытый город, и там не было никаких отелей, поэтому нас разместили в мотеле для дальнобойщиков с большими тараканами в каждой комнате.

Был также ресторан, но предложение блюд в нём не было головокружительным. Если и кружилась голова, то только после «трапезы». Еда была отвратительной. Абсолютно ужасное место», — цитирует Стубба финское издание Ilta-Sanomat.