«В каждой комнате были тараканы». Финский функционер — об увиденном в Твери в 1990-е
Поделиться
Финский функционер Йоран Стубб вспомнил, как в 1990-е годы гастролировал по юношеским турнирам в России. Турнир четырёх стран в Твери запомнился ему особенно. Стубб отметил, что уровень сервиса в российском городе был на очень низком уровне. 87-летний финн в течение 40 лет возглавлял скаутский отдел по поиску талантов НХЛ в Европе.
«Это был закрытый город, и там не было никаких отелей, поэтому нас разместили в мотеле для дальнобойщиков с большими тараканами в каждой комнате.
Был также ресторан, но предложение блюд в нём не было головокружительным. Если и кружилась голова, то только после «трапезы». Еда была отвратительной. Абсолютно ужасное место», — цитирует Стубба финское издание Ilta-Sanomat.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:29
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
14:23
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:31
-
10:12
-
10:03
-
09:50
-
09:29
-
09:11
-
08:40
-
07:54
-
07:06
-
06:03
-
05:37
-
04:46
-
04:44
-
03:57
-
03:00
-
02:50
-
01:52
Партнерский контент