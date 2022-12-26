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«Эльф, который классно забивает». Ахо сфотографировался в одежде сказочного персонажа

«Эльф, который классно забивает». Ахо сфотографировался в одежде сказочного персонажа
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в социальных сетях рождественскую фотографию с участием одного из своих лидеров — финского нападающего Себастьяна Ахо.

На фото Ахо стоит в костюме эльфа и держит в руках стакан кофе.

«Эльф, который классно забивает», — написала пресс-служба «ураганов».

Фото: Пресс-служба «Каролины Харрикейнз»

В текущем регулярном чемпионате НХЛ Себастьян Ахо набрал 27 (11+16) очков в 27 матчах и уступает в своей команде лишь Мартину Нечасу (33) и Андрею Свечникову (31). Однако по среднему количеству очков за матч Ахо является лидером «Харрикейнз» (1,00).

«Каролина» имеет в своём активе 50 очков в 34 сыгранных матчах в этом сезоне и лидирует в таблице Столичного дивизиона НХЛ, опережая на четыре очка «Нью-Джерси».

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