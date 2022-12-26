Пресс стал самым результативным защитником-легионером в истории «Северстали»
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Шведский защитник «Северстали» Робин Пресс переписал один из рекордов в истории череповецкого клуба.
В субботнем матче с минским «Динамо» (4:0) Пресс набрал два (1+1) очка. Этот результат позволил шведу выйти на первое место в истории «сталеваров» по количеству очков, набранных защитниками-легионерами.
Всего на счету Пресса 52 очка в 96 матчах за «Северсталь». Предыдущее достижение принадлежало Ондржею Немецу – 50 набранных очков за 157 матчей за команду из Череповца.
В текущем сезоне шведский защитник набрал 31 (8+23) очко в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+4».
Команда Андрея Разина имеет 42 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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