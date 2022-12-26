Миронов признан лучшим защитником прошедшей недели в КХЛ, Хайруллин — лучшим форвардом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших игроков прошедшей игровой недели.

На минувшей неделе сыграны 33 матча, в которых приняли участие 545 хоккеистов (42 вратаря, 181 защитник и 322 нападающих). Средняя результативность – 4,76 шайбы за игру.

Лучшим голкипером впервые в карьере признан Иван Кульбаков («Торпедо»), одержавший три победы в трёх матчах недели. По воротам Кульбакова был нанесён 91 бросок (30,3 в среднем за игру), из которых он отразил 96,70%. Коэффициент надёжности составил 0,98.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший четыре (3+1) очка в трёх играх на минувшей неделе. Защитник не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с минским «Динамо» и «Трактором» Миронов стал автором победных шайб. Защитник также применил четыре силовых приёма, заблокировал пять бросков и один раз отобрал шайбу.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Марат Хайруллин (СКА), набравший четыре (4+0) очка в трёх матчах недели. Форвард не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с «Витязем» и «Спартаком» Хайруллин сделал дубли.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Владислав Фирстов («Торпедо»), набравший три (1+2) очка в трёх матчах прошедшей недели. В игре с «Витязем» (4:0) Фирстов забросил победную шайбу, на его счету также пять силовых приёмов и один заблокированный бросок.