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«Витязь» прервал серию поражений, победив «Северсталь» в гостях

«Витязь» прервал серию поражений, победив «Северсталь» в гостях
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Витязь». Победу со счётом 3:1 одержали гости.

На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Ильи Иванцова. На 12-й минуте периода восстановил равенство в счёте Иван Зинченко с передач Ильи Аркалова и Ивана Ежова.

На шестой минуте второго периода вывел гостей вперёд Владислав Кара. В концовке матча третью шайбу гостей забросил Степан Старков с передачи Кирилла Рассказова. Окончательный счёт установил Скотт Уилсон.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 4
Витязь
Московская область
1:0 Пресс (Иванцов) – 04:22 (5x4)   1:1 Зинченко (Аркалов, Ежов) – 11:13 (5x5)   1:2 Кара – 25:36 (5x5)   1:3 Старков (Рассказов) – 56:59 (en)   1:4 Уилсон (Яровой, Абросимов) – 59:37 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч череповчане проведут дома со «Спартаком» 28 декабря в 19:30 мск. «Витязь» 30 декабря в 19:00 мск сыграет дома со СКА.

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