«Витязь» прервал серию поражений, победив «Северсталь» в гостях

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала на своём льду «Витязь». Победу со счётом 3:1 одержали гости.



На пятой минуте первого периода счёт в матче открыл Робин Пресс с передачи Ильи Иванцова. На 12-й минуте периода восстановил равенство в счёте Иван Зинченко с передач Ильи Аркалова и Ивана Ежова.



На шестой минуте второго периода вывел гостей вперёд Владислав Кара. В концовке матча третью шайбу гостей забросил Степан Старков с передачи Кирилла Рассказова. Окончательный счёт установил Скотт Уилсон.

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Следующий матч череповчане проведут дома со «Спартаком» 28 декабря в 19:30 мск. «Витязь» 30 декабря в 19:00 мск сыграет дома со СКА.