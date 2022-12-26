Никитин: «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций у «Локомотива», но мы успели отдохнуть

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итог матча со «Спартаком» (2:1) и рассказал об игре Алексея Марченко.

«Всех с наступающим Новым годом. Ребята постарались сегодня. Домашний матч тяжёлый был, но получилось порадовать болельщиков. Однако уже готовимся к следующей игре, завтра улетаем.

Было тяжело после победы с ЦСКА? «Ак Барс» и ЦСКА забрали много эмоций, да и «Сочи» потрепал нервы. Но мы успели отдохнуть пару дней, ребята побыли дома. Голы Никулина дали шанс другим ребятам, в том числе – дали право на ошибку. Мы рады за Стёпу. Стараемся, чтобы и другие ребята забивали голы, потому что так легче играть. Но такие встречи, который идут на тоненького, нужно уметь выигрывать.

Игра Марченко? Неправильно сейчас оценивать Лёху, его задача – набрать форму. Человек не играл практически сезон. Многие через это проходили. Только через игры это возможно – сколько ни тренируйся, в матчах скорости другие. Мы знаем, как это будет, и не забиваем этим голову. Сегодня партнёры его подстраховали. Это главное, это командный вид спорта. Каждый может оказаться на его месте. Лёха обязательно поправится и поможет нам», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.