Дубль Никулина принёс «Локомотиву» победу над «Спартаком»

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.
На пятой минуте первого периода счёт открыл Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева.
В середине второго периода восстановил равенство в счёте Герман Рубцов с передач Данилы Квартальнова и Игоря Чибрикова.
На шестой минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Никулин с передачи Георгия Иванова.
После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с «Куньлунем». «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью».
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