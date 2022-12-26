Дубль Никулина принёс «Локомотиву» победу над «Спартаком»

В Ярославле завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Локомотив» принимал на своём льду «Спартак». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева.

На пятой минуте первого периода счёт открыл Степан Никулин с передачи Дениса Алексеева.

В середине второго периода восстановил равенство в счёте Герман Рубцов с передач Данилы Квартальнова и Игоря Чибрикова.

На шестой минуте третьего периода вновь вывел хозяев вперёд Степан Никулин с передачи Георгия Иванова.

После победы ярославцы набрали 62 очка и занимают вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Следующий матч «Локомотив» проведёт в гостях с «Куньлунем». «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью».