Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-вратарь «Коламбуса» — о дебюте Овечкина: вокруг него было много шума

Экс-вратарь «Коламбуса» — о дебюте Овечкина: вокруг него было много шума
Комментарии

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Голкипер стал первым, кому форвард «столичных» забросил шайбу. Это произошло 5 октября 2005 года.

«В тот вечер мне пришлось волноваться о куче вещей. Помню, вокруг него было много шума. В нашей команде слышали, что Ови выбрали под первым номером на драфте, слышали, что он был хорошим нападающим, что у него был шанс стать выдающимся игроком. Мы знали, что он станет особенным», — приводит слова Леклера Washington Post.

Отметим, что в матче с «Коламбусом» Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий тогда оформил дубль. Теперь на его счету 802 шайбы.

Новость по теме
Экс-вратарь «Койотс» о лучшем голе Овечкина: даже Гретцки был ошарашен и не мог поверить
«Мы оба были одиноки». Лучший друг Овечкина вспомнил главные моменты игры с Александром «Мы оба были одиноки». Лучший друг Овечкина вспомнил главные моменты игры с Александром
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022