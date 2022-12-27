Экс-вратарь «Коламбуса» — о дебюте Овечкина: вокруг него было много шума

Бывший вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Паскаль Леклер поделился мнением о нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Голкипер стал первым, кому форвард «столичных» забросил шайбу. Это произошло 5 октября 2005 года.

«В тот вечер мне пришлось волноваться о куче вещей. Помню, вокруг него было много шума. В нашей команде слышали, что Ови выбрали под первым номером на драфте, слышали, что он был хорошим нападающим, что у него был шанс стать выдающимся игроком. Мы знали, что он станет особенным», — приводит слова Леклера Washington Post.

Отметим, что в матче с «Коламбусом» Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Российский нападающий тогда оформил дубль. Теперь на его счету 802 шайбы.