Кучеров — лучший в топ-5 правых нападающих НХЛ 2022 года по версии Daily Faceoff

Североамериканский портал Daily Faceoff представил топ-5 лучших правых нападающих НХЛ в 2022 году.

На пятом месте — нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. Лидером стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

«Несмотря на то что в последние несколько сезонов Ничушкин зарекомендовал себя как отличный оборонительный форвард, в этом году он стал действительно элитным игроком. Во многом это произошло во время его игры в плей-офф, где он сыграл большую роль, как с точки зрения организация игры команды, так и с точки зрения своей надёжности в защите и хорошей игры в прессинге.

Хоть многие и пытались, но Кучерова сложно свергнуть с престола лучшего правого нападающего в НХЛ. Такое ощущение, что он доминировал в лиге всегда. Его игра в защите не так хороша, как у игроков в топ-5, но никто не может отрицать тот страх, который одолевает его соперника, когда Кучеров касается шайбы. Неважно, кто это будет — вратарь, который пытается противостоять ему при выходе один на один или защитник, который пытается понять, что же сделает Никита в следующем моменте. С Кучеровым будет сложно соперничать всегда. Он является важной причиной, по которой «молнии» считаются одной, если не лучшей командой за последнее десятилетие», — сказано в статье.

Полностью топ-5 правых крайних выглядит следующим образом:

Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»); Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»); Митч Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»); Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»); Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш»).