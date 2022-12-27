Лучший бомбардир среди защитников «Куньлуня» останется в клубе после дедлайна

Самый результативный защитник нынешнего сезона в составе «Куньлуня» Зак Лесли останется в команде после закрытия трансферного окна.

«Зак остаётся в «Куньлунь Ред Стар». Мы не обсуждаем его обмен», — сообщили ТАСС в китайском клубе.

В текущем регулярном сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл за «Куньлунь» 45 мачтей, в которых забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи при показателе полезности «-18» и 55 минутами штрафа.

Лесли был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2013 клубом «Лос-Анджелес Кингз» в шестом раунде под общим 178 номером.

У Зака есть опыт игры в АХЛ за «Онтарио Рейн», «Чикаго Вулвз» и «Стоктон Хит». В 359 матчах Лесли набрал 131 (25+106) очко.