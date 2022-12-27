Павел Буре: на льду мне хотелось сделать что-то, что другие не могли

Легендарный нападающий Павел Буре рассказал, что мотивировало его во время игры.
«Больше всего я любил забивать голы. И не просто голы, а красивые голы, которые запомнились бы болельщикам. Каждый раз, когда я выходил на лёд, мне хотелось сделать что-то, что другие не могли сделать. Это нравилось и мне, и болельщикам.
Я не большой поклонник других видов спорта, но я помню, что у меня была возможность встретиться с Майклом Джорданом в Ванкувере. И не имело значения, что я не был большим фанатом баскетбола. Когда у меня была возможность увидеть, как он играет, я шёл смотреть на него, потому что он делал то, что никто другой не мог. Это то, что я хотел делать на льду», — цитирует Буре The Athletic.
Буре является членом Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы. Он первый в истории российский хоккеист, чей игровой номер был выведен из обращения командой НХЛ. В январе 2017-го Буре был включён в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ.
- 27 декабря 2022
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