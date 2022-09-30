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«Нашу сборную очень ждут назад». Буре — об итогах Конгресса ИИХФ

«Нашу сборную очень ждут назад». Буре — об итогах Конгресса ИИХФ
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Специальный представитель ФХР по международным делам, консул совета ИИХФ Павел Буре прокомментировал итоги Конгресса международной федерации хоккея.

«Нами проделана большая работа в переговорах с IIHF. Приветствуем то, что Конгресс проголосовал за такое решение — определены принципы возвращения России на международную арену. Пока мы не знаем, когда состоится это возвращение, но мы видим, что нашу команду очень ждут назад», — цитирует Буре официальный сайт ФХР.

Напомним, сегодня прошёл Конгресс Международной федерации хоккея (ИИХФ), на котором стали известны принципы возвращения на международную арену сборных России и Беларуси. По итогам Конгресса за внедрение принципов проголосовали 98 из 119 возможных голосов членов ИИХФ.

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