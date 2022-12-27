«Спартак» объявил о переходе форварда молодёжной сборной России в «Куньлунь»

Московский «Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о сделке с «Куньлунь Ред Стар». Состав китайской команды пополнит нападающий молодёжной сборной России Герман Точилкин.
Отмечается, что сделка заключена на правах аренды. 19-летний нападающий будет играть в «Куньлуне» до конца текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Точилкин принял участие всего в восьми встречах, в которых не отметился результативными действиями. Кроме того, на счету нападающего 21 матч во Всероссийской хоккейной лиге, где россиянин выступал за воскресенский «Химик». Форвард забросил три шайбы и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 17 очков.
Напомним, с начала нынешнего сезона за «Куньлунь» на правах аренды выступает ещё один игрок системы «Спартака» — защитник Дмитрий Костенко.
- 27 декабря 2022
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