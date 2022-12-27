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Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна в КХЛ, главные сделки дедлайна КХЛ в сезоне-2022/2023

Найдёт ли «Авангард» вратаря, будут ли новички в Уфе? Закрытие окна трансферов КХЛ. Онлайн
Елена Кузнецова Павел Панышев
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Онлайн-трансляция закрытия трансферного окна
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Всё о сделках и обменах в клубах КХЛ перед дедлайном.

Календарный год подходит к концу, и это значит, что в Фонбет чемпионате КХЛ наступает пора закрытия трансферного окна. Дедлайн в главной лиге российского хоккея намечен на 00:00 мск 28 декабря, и «Чемпионат» в течение сегодняшнего дня будет в режиме онлайн следить за всеми сделками и трансферами.

Live Павел Панышев

СКА подписал новый контракт с вратарем Владиславом Подъяпольским. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В текущем сезоне КХЛ за армейцев Подъяпольский провёл 6 матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 90,9 и коэффициентом надёжности 2,18.

10:16 Павел Панышев

Впрочем, даже в таком формате последний день работы трансферного окна может быть интересным. Можно выделить потенциально главных хедлайнеров дедлайна: нуждается в усилении атаки «Салават Юлаев», «Авангард» до сих пор не решил до конца вратарский вопрос, есть очевидные пробелы у «Торпедо», «Сибири», «Северстали», «Автомобилиста».

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Возможно, стоит ждать интересных обменов плана «игрок – игрок», в рамках которых клубы пожертвуют какими-то активами, чтобы решить более важные проблемы. Примером такого трейда, похоже, уже стала сделка по обмену защитника Кристиана Яроша в ЦСКА из «Авангарда», правда, пока до конца неясно, ради чего омский клуб расстался со словацким легионером. Эта и другие интриги как раз должны разрешиться сегодня.

10:15 Павел Панышев

Не факт, что «Юрьев день» в КХЛ будет насыщенным. Из-за оттока легионеров рынок давно зияет пустотами, все приличные хоккеисты трудоустроены, также не приходится ждать распродажи от кого-то из аутсайдеров: из борьбы за плей-офф вывалился только «Сочи», при этом всех интересных игроков из состава «леопардов» уже забрал себе СКА. Что касается немногочисленных свободных агентов и хоккеистов, от которых кто-либо готов был отказаться, то и большинство из них клубы КХЛ уже успели разобрать на прошлой неделе.

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