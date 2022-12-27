Найдёт ли «Авангард» вратаря, будут ли новички в Уфе? Закрытие окна трансферов КХЛ. Онлайн

Календарный год подходит к концу, и это значит, что в Фонбет чемпионате КХЛ наступает пора закрытия трансферного окна. Дедлайн в главной лиге российского хоккея намечен на 00:00 мск 28 декабря, и «Чемпионат» в течение сегодняшнего дня будет в режиме онлайн следить за всеми сделками и трансферами.
СКА подписал новый контракт с вратарем Владиславом Подъяпольским. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2025 года.
В текущем сезоне КХЛ за армейцев Подъяпольский провёл 6 матчей, в которых одержал две победы с процентом отражённых бросков 90,9 и коэффициентом надёжности 2,18.
Впрочем, даже в таком формате последний день работы трансферного окна может быть интересным. Можно выделить потенциально главных хедлайнеров дедлайна: нуждается в усилении атаки «Салават Юлаев», «Авангард» до сих пор не решил до конца вратарский вопрос, есть очевидные пробелы у «Торпедо», «Сибири», «Северстали», «Автомобилиста».
Возможно, стоит ждать интересных обменов плана «игрок – игрок», в рамках которых клубы пожертвуют какими-то активами, чтобы решить более важные проблемы. Примером такого трейда, похоже, уже стала сделка по обмену защитника Кристиана Яроша в ЦСКА из «Авангарда», правда, пока до конца неясно, ради чего омский клуб расстался со словацким легионером. Эта и другие интриги как раз должны разрешиться сегодня.
Не факт, что «Юрьев день» в КХЛ будет насыщенным. Из-за оттока легионеров рынок давно зияет пустотами, все приличные хоккеисты трудоустроены, также не приходится ждать распродажи от кого-то из аутсайдеров: из борьбы за плей-офф вывалился только «Сочи», при этом всех интересных игроков из состава «леопардов» уже забрал себе СКА. Что касается немногочисленных свободных агентов и хоккеистов, от которых кто-либо готов был отказаться, то и большинство из них клубы КХЛ уже успели разобрать на прошлой неделе.
- 27 декабря 2022
-
10:24
-
10:15
-
10:11
-
10:03
-
09:55
-
09:51
-
09:38
-
09:30
-
09:23
-
09:12
-
09:05
-
08:57
-
08:40
-
08:33
-
08:25
-
08:10
-
08:10
-
07:50
-
05:20
-
02:39
-
01:56
-
01:09
-
00:04
- 26 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
23:12
-
23:09
-
23:05
-
22:55
-
22:53
-
22:51
-
22:45
-
22:38
-
22:31
-
22:30