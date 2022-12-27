Найдёт ли «Авангард» вратаря, будут ли новички в Уфе? Закрытие окна трансферов КХЛ. Онлайн

Впрочем, даже в таком формате последний день работы трансферного окна может быть интересным. Можно выделить потенциально главных хедлайнеров дедлайна: нуждается в усилении атаки «Салават Юлаев», «Авангард» до сих пор не решил до конца вратарский вопрос, есть очевидные пробелы у «Торпедо», «Сибири», «Северстали», «Автомобилиста».

Возможно, стоит ждать интересных обменов плана «игрок – игрок», в рамках которых клубы пожертвуют какими-то активами, чтобы решить более важные проблемы. Примером такого трейда, похоже, уже стала сделка по обмену защитника Кристиана Яроша в ЦСКА из «Авангарда», правда, пока до конца неясно, ради чего омский клуб расстался со словацким легионером. Эта и другие интриги как раз должны разрешиться сегодня.