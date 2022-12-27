The Athletic: это мир Макдэвида, мы просто живём в нём. Корона лучшего игрока мира — его

Журналисты The Athletic Шейна Голдман и Дом Лущишин представили топ лучших событий и хоккеистов года. В номинации «лучший нападающий» обозреватели назвали канадского капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Кто ещё, как не лучший игрок в мире? Это мир Коннора Макдэвида, мы просто живем в нём. Макдэвид не выиграл «Харт Трофи» 2022 года, он достался Остону Мэттьюсу. Он также не выиграл «Конн Смайт Трофи», который отдали Кейлу Макару. Но за весь 2022 год не было игрока, который приносил бы своей команде больше пользы, чем Макдэвид со 164 очками в 96 матчах.



Мэттьюс ненадолго обыграл Макдэвида в конце регулярного чемпионата – 2021/2022, обогнав Коннора даже с меньшим количеством матчей, но с тех пор это был только Макдэвид. Он был мужчиной на миссии, начав свой путь борьбы в плей-офф, где он показал беспрецедентный уровень ценности. С конца прошлого сезона Макдэвид набрал 99 очков в 51 матче. Абсурд.



Никто не делает это лучше, чем Макдэвид, которому понадобилось всего семь матчей плей-офф, чтобы в прошлом сезоне полностью прекратить любые разговоры о том, что корона «лучшего игрока мира» подлежит обсуждению. Уже не подлежит. Корона принадлежит Коннору», — говорится в сообщении.