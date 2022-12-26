«Предпочёл бы не быть частью этого». Вратарь «Кэнакс» о рекорде Овечкина по гостевым голам

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Спенсер Мартин поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Кроме того, вратарь высказался о рекорде россиянина по количеству голов в гостевых матчах. Овечкин установил это достижение, оформив дубль в ворота Мартина.
«Я бы предпочёл не быть частью этого. Но, если честно, очень здорово играть против таких парней, как он. Он был для меня самым звёздным игроком — не обязательно в том матче, в котором я сыграл против него, а когда я встретился с ним в прошлом году. Я тренировался с Коннором Макдэвидом и играл с Натаном Маккинноном, но я не видел Остона Мэттьюса или Овечкина, пока я не перешёл в Ванкувер. И Ови был самым крутым, потому что он был звездой, когда я рос», — приводит слова Мартина официальный сайт НХЛ.
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