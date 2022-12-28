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Защитник «Вашингтона» Густафссон повторил клубное достижение девятилетней давности

Защитник «Вашингтона» Густафссон повторил клубное достижение девятилетней давности
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.

В составе победителей одной из шайб отметился шведский защитник Эрик Густафссон, в активе которого теперь стало пять голов в последних пяти матчах. Игрок обороны столичной команды повторил клубное достижение девятилетней давности, которое принадлежало Майку Грину. Канадский хоккеист до настоящего момента был последним защитником в истории «Вашингтона», кому удавалось забросить пять шайб на пятиматчевом отрезке в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, что совсем недавно Густафссон оформил хет-трик в ворота «Торонто Мэйпл Лифс». Всего же на его счету 5 голов в 36 матчах нынешнего сезона.

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