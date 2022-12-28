Ассисты Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» одолеть «Торонто»

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.