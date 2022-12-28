«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.



Эта победа стала для «Кэпиталз» десятой в 11 последних матчах и пятой кряду. В предыдущих встречах были обыграны «Виннипег», «Оттава», «Детройт» и «Торонто». Единственное поражение за 10 последних игр «Вашингтон» потерпел в матче с «Далласом» 16 декабря. Та встреча закончилась поражением «Кэпиталз» 1:2.



В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Оттавой». Игра пройдёт 30 декабря мск.



Напомним, ранее российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

Новость по теме Защитник «Вашингтона» Густафссон повторил клубное достижение девятилетней давности