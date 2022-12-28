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«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах

«Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.

Эта победа стала для «Кэпиталз» десятой в 11 последних матчах и пятой кряду. В предыдущих встречах были обыграны «Виннипег», «Оттава», «Детройт» и «Торонто». Единственное поражение за 10 последних игр «Вашингтон» потерпел в матче с «Далласом» 16 декабря. Та встреча закончилась поражением «Кэпиталз» 1:2.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Оттавой». Игра пройдёт 30 декабря мск.

Напомним, ранее российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин обогнал Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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