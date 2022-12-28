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Игорь Шестёркин отметился выдающимся сейвом в матче с «Вашингтоном»

Игорь Шестёркин отметился выдающимся сейвом в матче с «Вашингтоном»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.

В одном из эпизодов игры российский голкипер Игорь Шестёркин продемонстрировал своё мастерство, совершивший выдающийся сейв.

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Первый гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.

На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты забил и Ларс Эллер с передачи Энтони Манты. Итоговый счёт на табло установил Шири на 57-й минуте.

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