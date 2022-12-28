Игорь Шестёркин отметился выдающимся сейвом в матче с «Вашингтоном»

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.



В одном из эпизодов игры российский голкипер Игорь Шестёркин продемонстрировал своё мастерство, совершивший выдающийся сейв.



ВИДЕО



Первый гол в этом матче забил шведский форвард Маркус Юханссон. На 9-й минуте игры он поразил ворота российского голкипера Игоря Шестёркина. Примечательно, что с голевой передачей Юханссону помог российский нападающий Евгений Кузнецов. Также пас отдал и Эрик Густафссон.



На 38-й минуте Густафссон и сам забил гол. Ассистировали ему Конор Шири и Дилан Строум. Спустя две минуты забил и Ларс Эллер с передачи Энтони Манты. Итоговый счёт на табло установил Шири на 57-й минуте.

Новость по теме «Вашингтон» одержал 10 побед в последних 11 матчах