Защитник «Вашингтона» Алексеев едва не забил свой первый гол в НХЛ в матче с «Рейнджерс»

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». В этой игре победу одержали гости со счётом 4:0.

Российский защитник «Вашингтона» Александр Алексеев был очень близок к своему первому голу в НХЛ. В конце первого периода россиянин получил передачу от партнёра по команде и с хорошей позиции бросил в штангу ворот Игоря Шестёркина.

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Алексеев в текущем сезоне провёл шесть матчей, в которых отметился результативной передачей. Всего на счету россиянина семь матчей в НХЛ с показателем полезности «-1». Большую часть времени защитник провёл в фарм-клубе «Кэпиталз» — «Херши Бирс», в составе которого принял участие в 68 матчах регулярного чемпионата в прошлом сезоне АХЛ и набрал 19 (1+18) очков при показателе полезности «+6». В плей-офф АХЛ Алексеев отыграл три встречи и отдал одну голевую передачу. В КХЛ хоккеист известен по выступлениям за «Салават Юлаев» в сезоне-2020/2021, где он находился в аренде.