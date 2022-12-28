Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев признан второй звездой матча с «Сан-Хосе»

Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев признан второй звездой матча с «Сан-Хосе»
Комментарии

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Показатель полезности по итогам матча составил «+5». Россиянин был признан второй звездой матча.

Первой звездой был признан капитан «Ванкувера» Бо Хорват, забивший два гола и отдавший две результативные передачи.

Третьей звездой матча стал голкипер «Кэнакс» Спенсер Мартин, отразивший 24 из 26 бросков по воротам.

В текущем сезоне на счету Михеева 31 матч, в которых россиянин набрал 22 очка — забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач.

Новость по теме
Четыре очка Михеева позволили «Ванкуверу» уверенно обыграть «Сан-Хосе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022