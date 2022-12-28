Российский форвард «Ванкувера» Илья Михеев признан второй звездой матча с «Сан-Хосе»
Поделиться
В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.
Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Показатель полезности по итогам матча составил «+5». Россиянин был признан второй звездой матча.
Первой звездой был признан капитан «Ванкувера» Бо Хорват, забивший два гола и отдавший две результативные передачи.
Третьей звездой матча стал голкипер «Кэнакс» Спенсер Мартин, отразивший 24 из 26 бросков по воротам.
В текущем сезоне на счету Михеева 31 матч, в которых россиянин набрал 22 очка — забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач.
Комментарии
- 28 декабря 2022
-
09:44
-
09:01
-
08:45
-
08:30
-
08:13
-
07:45
-
07:36
-
07:27
-
07:25
-
07:03
-
06:58
-
06:41
-
06:40
-
06:35
-
06:33
-
06:24
-
06:13
-
06:07
-
06:04
-
05:59
-
05:37
-
05:26
-
05:00
-
04:39
-
04:03
-
02:55
-
01:22
-
00:07
- 27 декабря 2022
-
23:55
-
23:38
-
23:23
-
22:58
-
22:35
-
22:10
-
21:45
Партнерский контент