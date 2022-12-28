Главный тренер «Ванкувера»: у Михеева определённо есть бомбардирский талант

Главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро выразил мнение, что российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев с каждым днём чувствует себя комфортнее в команде и начинает проявлять свой бомбардирский талант. Россиянин набрал 4 (1+3) очка в матче с «Сан-Хосе» (6:2).

«Михеев получает больше игрового времени, чем в «Торонто». Их первые два звена, возможно, лучшие в лиге, и Илья не получил возможности в них пробиться. С приходом к нам он с каждым днём играет всё лучше и чувствует себя комфортнее в новой роли. У него определённо есть бомбардирский талант», — цитирует Будро пресс-служба «Ванкувера».

В текущем сезоне на счету Михеева 31 матч, в которых россиянин набрал 22 очка — забросил 12 шайб и отдал 10 результативных передач.

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