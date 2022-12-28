Хэммонд: быть среди 166 вратарей, которым забил Овечкин, не худшее, чем можно прославиться

Бывший вратарь «Оттавы Сенаторз» Эндрю Хэммонд вспомнил ситуацию, когда пропустил гол от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Именно в ворота канадца капитан «столичных» забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ в январе 2016 года.

«Я делал рутинные вратарские дела, когда он забил 500-й гол: отвернулся, взял бутылку с водой. Поворачиваясь обратно, я понятия не имел, что вся команда будет праздновать на льду, так что это был самый большой шок. Сейчас, вспоминая этот момент, я всё ещё не рад тому голу — а он тогда забил ещё и 501-ю шайбу. Но, думаю, быть одним из 166 вратарей, которым он забил — не самое плохое, чем можно прославиться», — приводит слова Хэммонда официальный сайт НХЛ.