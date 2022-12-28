Хэммонд: быть среди 166 вратарей, которым забил Овечкин, не худшее, чем можно прославиться
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Бывший вратарь «Оттавы Сенаторз» Эндрю Хэммонд вспомнил ситуацию, когда пропустил гол от российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Именно в ворота канадца капитан «столичных» забросил свою 500-ю шайбу в НХЛ в январе 2016 года.
«Я делал рутинные вратарские дела, когда он забил 500-й гол: отвернулся, взял бутылку с водой. Поворачиваясь обратно, я понятия не имел, что вся команда будет праздновать на льду, так что это был самый большой шок. Сейчас, вспоминая этот момент, я всё ещё не рад тому голу — а он тогда забил ещё и 501-ю шайбу. Но, думаю, быть одним из 166 вратарей, которым он забил — не самое плохое, чем можно прославиться», — приводит слова Хэммонда официальный сайт НХЛ.
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