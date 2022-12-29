НХЛ оштрафовала клуб «Торонто» на $ 100 тыс. за нарушение коллективного соглашения

НХЛ оштрафовала клуб «Торонто Мэйпл Лифс» на $ 100 тыс. за нарушение коллективного соглашения, сообщила лига на своём официальном сайте.

Канадская команда отправилась на выездной матч с «Сент-Луисом» 26 декабря. Этот день, равно как 24 и 25 декабря, считаются выходными, когда любые поездки команд запрещены. Был нарушен пункт 16.5 коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков НХЛ. Сообщается, что деньги пойдут в специальный фонд НХЛ.

Отметим, что «Торонто» одержал победу в матче с «Сент-Луисом» со счётом 5:4 благодаря голу Вильяма Нюландера в овертайме. После 35 матчей текущего чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В следующем матче 30 декабря он встретится на выезде с «Аризоной Койотс».