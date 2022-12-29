«Это снова отличный урок для нас». Малкин — о поражении от «Детройта» со счёта 4:0
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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, что команда получила урок в матче с «Детройтом» (4:5 ОТ). «Пингвинз» вели со счётом 4:0 после первого периода, однако позволили сопернику сравнять счёт и вырвать победу в овертайме.
«Это снова отличный урок для нас. В нашем составе много опытных хоккеистов. Мы команда ветеранов, наши игроки немолоды. Понимаем, что должны правильно играть в течение всего матча», — цитирует Малкина официальный сайт НХЛ.
«Питтсбург» после 35 матчей текущего сезона занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Детройт» в этой же конференции занимает 10-е место. В текущем сезоне на счету Малкина 33 (11+22) очка в 35 матчах в составе «Питтсбурга».
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