Американские журналистки: под каждым достижением «Миннесоты» будет стоять имя Капризова

В подкасте Bardown Beauties журналистки Джесси Пирс и Кирстен Крул рассказали об успешной игре нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Победная серия «Миннесоты» в домашних матчах достигла семи игр, а в одной из них Кирилл оформил очередное достижение, став лишь четвёртым действующим хоккеистом НХЛ, добравшимся до показателя в 200 набранных очков за 167 и менее поединков, благодаря чему попал в компанию таких игроков, как Алекс Овечкин, Сидни Кросби и Евгений Малкин. Разумеется, 200 результативных баллов за такое количество встреч – это клубный рекорд для «Миннесоты Уайлд». Думаю, что под каждым новым достижением в книге рекордов «Миннесоты» будет стоять имя Кирилла Капризова, он сокрушит все рекорды – по крайней мере те, что касаются атакующих метрик. Он уже начал бить свои собственные достижения из предыдущих сезонов. И нет способа его остановить.

За его игрой крайне увлекательно смотреть. Я думаю, впереди нас ждут ещё несколько лет такого удовольствия. Капризов – тот самый хоккеист, в котором долгие годы нуждалась «Миннесота». Кирилл – одна из главных причин, по которой домашняя арена «Уайлд» заполняется каждый матч практически под завязку. Болельщики обожают его. Каждый раз, когда я сама беру интервью у кого-либо из взрослых или же совсем юных хоккеистов и спрашиваю о том, кто является их любимым игроком, они всегда без сомнений отвечают, что это Кирилл Капризов», — заявили журналистки в подкасте.

Напомним, в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2) Капризов установил рекорд клуба, набрав 200 очков быстрее всех в истории «Миннесоты». Также Кирилл стал первым игроком «дикарей», которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.