Капризов протрубил в рог перед матчем «Миннесоты Вайкингс» в НФЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов перед матчем Национальной футбольной лиги между «Миннесотой Вайкингс» и «Нью-Йорк Джайентс» протрубил в рог Гьяллархорн, который возвещает о начале матча.

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Капризов в матче с «Оттавой Сенаторз» (4:2), установил рекорд клуба, набрав 200 очков быстрее всех в истории «Миннесоты». Также, Кирилл стал первым игроком «диких, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

Всего в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 25-летний российский форвард сыграл 33 матча, в которых забросил 19 шайб и отдал 24 результативные передачи при показателе полезности «-3». «Миннесота Уайлд» располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков.