Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обратился в суд с иском о взыскании 64,5 млн рублей с бывшего партнёра по бизнесу Николая Альтштейна, говорится в определении Арбитражного суда Москвы от 15 ноября 2022 года.
«Согласно материалам дела, 17.02.2022 года между Малкиным и Альтштейном было заключено Соглашение о расторжении инвестиционного договора и о возврате денежных средств, внесённых по инвестиционному договору, согласно которому должник принял на себя обязательства по возврату вклада в уставном капитале в размере 35 млн руб. единовременным платежом до 25.03.2022 года.
Оставшаяся часть денежных средств в размере 29,5 млн руб. возвращается кредитору единовременным платежом не позднее 15.04.2022 года.
В указанные даты денежные средства возвращены не были. До настоящего момента задолженность должника перед кредитором не погашена», — сказано в определении.
В итоге суд определил включить Малкина в третью очередь реестра требований кредиторов.
- 29 декабря 2022
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