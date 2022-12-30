Андрей Василевский отметился выдающимся сейвом в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс»
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости в матче идёт второй перерыв. Гости впереди после второго периода со счётом 1:0.
В середине второго периода российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил эффектный сейв после броска чешского нападающего «Рейнджерс» Филипа Хитила. Василевский успел переместиться и отбил шайбу ловушкой в штангу. Предлагаем посмотреть, как это было.
ВИДЕО
Единственную шайбу в первом игровом отрезке забросил шведский нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанеджад на 13-й минуте встречи. Ему ассистировали Райан Линдгрен и Каапо Какко.
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