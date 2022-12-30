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Голевой пас Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»

Голевой пас Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»
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На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:1.

Уже на четвёртой минуте встречи Джош Ливо открыл счёт голам. Канадцу ассистировали российский нападающий Алексей Торопченко и австралиец Натан Уокер. Спустя шесть игровых минут сделал счёт равным в матче американский нападающий Патрик Кейн. Сет Джонс и Макс Доми помогли ему с передачами.

Во втором периоде, на 29-й минуте, за хозяев ещё забил и Калле Росен. Итоговый счёт на табло установил Брэндон Саад на последней минуте игры.

Павел Бучневич и Иван Барбашёв очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Ливо (Уокер, Торопченко) – 03:12 (5x5)   1:1 Кейн (Джонс, Доми) – 09:13 (5x4)   2:1 Росен – 28:40 (5x5)   3:1 Саад (Фолк) – 59:49 (en)
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