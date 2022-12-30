Голевой пас Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»
Поделиться
На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:1.
Уже на четвёртой минуте встречи Джош Ливо открыл счёт голам. Канадцу ассистировали российский нападающий Алексей Торопченко и австралиец Натан Уокер. Спустя шесть игровых минут сделал счёт равным в матче американский нападающий Патрик Кейн. Сет Джонс и Макс Доми помогли ему с передачами.
Во втором периоде, на 29-й минуте, за хозяев ещё забил и Калле Росен. Итоговый счёт на табло установил Брэндон Саад на последней минуте игры.
Павел Бучневич и Иван Барбашёв очков не набрали.
Комментарии
- 30 декабря 2022
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:42
-
06:35
-
06:28
-
06:26
-
06:17
-
06:13
-
06:12
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:44
-
05:19
-
04:53
-
04:47
-
04:24
-
04:03
-
03:57
-
02:29
-
00:12
- 29 декабря 2022
-
23:23
-
22:58
-
22:52
-
22:26
-
22:16
-
21:35
-
21:25
-
21:03
-
20:45
-
20:31
-
20:03
-
19:40
-
19:29
Партнерский контент