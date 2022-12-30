Голевой пас Алексея Торопченко помог «Сент-Луису» одолеть «Чикаго»

На стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:1.



Уже на четвёртой минуте встречи Джош Ливо открыл счёт голам. Канадцу ассистировали российский нападающий Алексей Торопченко и австралиец Натан Уокер. Спустя шесть игровых минут сделал счёт равным в матче американский нападающий Патрик Кейн. Сет Джонс и Макс Доми помогли ему с передачами.



Во втором периоде, на 29-й минуте, за хозяев ещё забил и Калле Росен. Итоговый счёт на табло установил Брэндон Саад на последней минуте игры.

Павел Бучневич и Иван Барбашёв очков не набрали.