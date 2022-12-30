Купер — о Хагеле: он как маленький ребёнок, приехал и говорит: «Всё же будет хорошо?»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:1 ОТ) прокомментировал курьёзный эпизод из второго периода, когда нападающий его команды Брэйден Хагель рукой забрал шайбу у российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, после чего переправил её в ворота. Арбитры сначала зафиксировали взятие ворот, но после просмотра момента отменили гол канадского форварда.
«Старая фраза. Если ты не жульничаешь, то значит и не пытаешься. Он вернулся на скамейку запасных и тоже как маленький ребёнок. Говорит: «Ну, всё же будет хорошо?» Нет, не будет. В эпоху HD-камер такой трюк не сработает, но это просто мастерство игры. Не думаю, что он действительно намеревался это сделать, но это просто инстинкты. Арбитры поступили правильно», — приводит слова Купера журналист Крис Кренн.
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