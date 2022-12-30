Кирилл Капризов вплотную приблизился к клубному рекорду «Миннесоты»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:1.



На 18-й минуте матча «Миннесоте» удалось сравнять счёт усилиями Кирилла Капризова, забросившего шайбу из-за линии ворот.



Таким образом, Капризов продлил свою домашнюю результативную серию до 13 игр кряду. Теперь ему осталось провести один результативный матч, чтобы достичь самого длинного отрезка в истории клуба по количеству таких игр подряд. Обладателем рекорда является Мариан Габорик, которому удалось набрать 14 результативных домашних матчей кряду в сезоне-2007/08.



Этот гол для Капризова стал 20-м в текущем сезоне. Кирилл набирает очки в третьем матче подряд. До этой встречи 25-летний форвард забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 44 очка.

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