Кирилл Капризов вплотную приблизился к клубному рекорду «Миннесоты»

На стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:1.
На 18-й минуте матча «Миннесоте» удалось сравнять счёт усилиями Кирилла Капризова, забросившего шайбу из-за линии ворот.
Таким образом, Капризов продлил свою домашнюю результативную серию до 13 игр кряду. Теперь ему осталось провести один результативный матч, чтобы достичь самого длинного отрезка в истории клуба по количеству таких игр подряд. Обладателем рекорда является Мариан Габорик, которому удалось набрать 14 результативных домашних матчей кряду в сезоне-2007/08.
Этот гол для Капризова стал 20-м в текущем сезоне. Кирилл набирает очки в третьем матче подряд. До этой встречи 25-летний форвард забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 44 очка.
- 30 декабря 2022
-
07:34
-
07:15
-
07:08
-
07:03
-
06:53
-
06:51
-
06:43
-
06:42
-
06:35
-
06:28
-
06:26
-
06:17
-
06:13
-
06:12
-
05:57
-
05:47
-
05:44
-
05:44
-
05:19
-
04:53
-
04:47
-
04:24
-
04:03
-
03:57
-
02:29
-
00:12
- 29 декабря 2022
-
23:23
-
22:58
-
22:52
-
22:26
-
22:16
-
21:35
-
21:25
-
21:03
-
20:45